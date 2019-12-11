11.12.2019 | 18:48

Красивый и сдобный каравай преодолел путь в 200 километров - делегация из Земетчинского района добралась до областного центра. Жители самого отдаленного от Пензы муниципального образования приняли участие в смотре-конкурсе учреждений культуры региона «Пою тебе, мой Сурский край». Он проходит в Лермонтовской библиотеке.

Галина Батурина с удовольствием поет, но в этот раз пенсионерка решила показать свои шедевры. Она шьет, вяжет, работает с бисером.

«Ничему не училась нигде. Я многодетная мама, у меня 6 детей, 13 внуков и 7 правнуков, и я все стараюсь делать с ними. С ребятишками занимаюсь, их обучаю сама: ищу в книжках, в журналах, в интернете, - в общем, где что найду», - рассказала женщина.

«Поем и пляшем, то есть у нас люди не унылые, очень веселые и добрые», - сообщил глава администрации Земетчинского района Юрий Щеглов.

Генерал-майор Сергей Козлов приехал поддержать своих земляков. Начальник областного управления МЧС России появился на свет в Земетчине.

«Патриотизм, трудолюбие, здоровое и уважительное отношение к людям - это самое важное, что заложила моя родина», - отметил он.

Итоги смотра-конкурса подведут ближе к Новому году.