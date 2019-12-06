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Культура | В Пензе выставили зарисовки из жизни среднего класса XVII-XX веков

06.12.2019|19:14
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Посетители Губернаторского дома заглядывают в «Зеркало жизни» - так называется выставка полотен художников XVII-XX веков. В экспозиции - более 60 работ мастеров, которые делали зарисовки из жизни не аристократов, а представителей среднего класса.

«Сценки и сцены из повседневного быта самых разных людей самых разных эпох, самых разных национальностей, живущих в разных странах, самых разных социальных слоев», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Экскурсия начинается с работ неизвестных голландских художников XVII века.

«Есть своя жизнь, которую они очень любили, уважали, очень себя любили, гордились собой, потому что Голландия XVII века - это одна из самых передовых стран Европы», - отметила заведующая экспозиционным отделом Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Нина Санталова.

Выставка не только представляет художественную ценность, но и несет образовательную функцию.

«То, что там женщина стоит с коромыслом и полными ведрами, конечно, у детей будет вызывать вопросы: что это такое, почему у нее на плече какая-то палка изогнутая и на ней два ведра висит? Она, что, кран не может открыть и воды налить? То есть это еще и познавательно, это экскурс в историю», - пояснил Кирилл Застрожный.

Экспонаты выставки (живопись, графика, скульптура, фарфор) - все из фондов картинной галереи.

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