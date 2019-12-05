05.12.2019 | 17:26

Самое мистическое и, пожалуй, самое известное из произведений Михаила Булгакова - роман «Мастер и Маргарита». Спектакль по его мотивам привезли в Пензу артисты Московского независимого театра.

Одну из главных ролей в спектакле сыграл Игорь Хализов. Воланд в его исполнении, по оценкам столичных театральных критиков, - один из самых убедительных на современной российской сцене.

«Это ведь не злой Кощей Бессмертный, это не какая-то там Баба-яга рычащая - это некая очень мудрая, тонкая, изящно мыслящая субстанция, знающая об этом мире все время, сколько существует Земля», - отметил актер.

На «сеансе черной магии с последующим ее разоблачением» пензенской публике продемонстрировали самые яркие и значимые страницы легендарного романа: встречу на Патриарших, беседу прокуратора Иудеи и Иешуа Га-Ноцри, бал в «нехорошей квартире» и другие. На это актерам Московского независимого театра потребовалось 2 часа 40 минут с антрактом.