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Культура | Пензенцам показали спектакль по мотивам романа «Мастер и Маргарита»

05.12.2019|17:26
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Самое мистическое и, пожалуй, самое известное из произведений Михаила Булгакова - роман «Мастер и Маргарита». Спектакль по его мотивам привезли в Пензу артисты Московского независимого театра.

Одну из главных ролей в спектакле сыграл Игорь Хализов. Воланд в его исполнении, по оценкам столичных театральных критиков, - один из самых убедительных на современной российской сцене.

«Это ведь не злой Кощей Бессмертный, это не какая-то там Баба-яга рычащая - это некая очень мудрая, тонкая, изящно мыслящая субстанция, знающая об этом мире все время, сколько существует Земля», - отметил актер.

На «сеансе черной магии с последующим ее разоблачением» пензенской публике продемонстрировали самые яркие и значимые страницы легендарного романа: встречу на Патриарших, беседу прокуратора Иудеи и Иешуа Га-Ноцри, бал в «нехорошей квартире» и другие. На это актерам Московского независимого театра потребовалось 2 часа 40 минут с антрактом.

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Гость|05.12.2019 18:38|

Барышни по Пензе после спектакля голышом не бегали?

Имя: Гость
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