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Культура | В Пензе готовятся к фестивалю песни «Моя мелодия - 2019»

03.12.2019|18:00
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16 декабря в Пензе пройдет ставший уже традиционным десятый телевизионный фестиваль песни «Моя мелодия - 2019. От сердца к сердцу». Это будет встреча добрых друзей, талантливых и ярких, обладающих потрясающей энергетикой и любящих своего зрителя.

Идейный вдохновитель и бессменная ведущая мероприятия - автор одноименной программы на 11 канале заслуженный работник культуры России Алла Тархова. Публику ждет встреча с лучшими исполнителями - участниками передачи.

«Здесь вы увидите таких профессионалов, как оркестр под управлением Семена Романовича Гольцмана, прекрасный ансамбль солистов «Старгород», солистов Пензенской областной филармонии - Сергея Князева, Марту Серебрякову, Гульсину Рафикову», - рассказала Алла Тархова.

Выступят и другие известные исполнители, и те, чьи имена еще пока мало знакомы зрителям.

«Будет открытие года - девушка, которая не принимала участие в программе «Моя мелодия». Но, когда я в этом году услышала, как она поет на фестивале французской песни, - это Валерия Титор, - я поняла, что мы не можем обойтись без этой уникальной исполнительницы. То есть я ее считаю сегодня одной из лучших певиц Сурского края», - отметила Алла Тархова.

Юбилейный, десятый телевизионный фестиваль песни «Моя мелодия - 2019. От сердца к сердцу» состоится на сцене Центра культуры и досуга 16 декабря в 19:00.

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Гость|03.12.2019 19:00|

Гульсина-сочная девушка. И послушать и посмотреть приятно!

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