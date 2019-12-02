02.12.2019 | 18:28

Те, кому за ... заполонили ночной клуб и вновь оказались в 90-х. В хорошей, культурной составляющей того времени. В Пензе состоялся концерт легендарной группы «Комиссар».

В начале своего выступления бессменный лидер и вокалист коллектива Алексей Щукин предупредил собравшихся о присутствии на танцполе СМИ.

«Нас сегодня снимает телевидение Пензы. Те, кто хочет хорошо выглядеть на голубом, не побоюсь этого слова, экране, не бойтесь своих эмоций, мы начинаем!» - призвал лидер группы «Комиссар» Алексей Щукин.

За песню «Ты уйдешь» артисты получили всенародную славу и престижную премию «Овация». Композиция много лет является визитной карточкой группы «Комиссар». Однако справедливости ради стоит сказать, что и другие песни коллектива стали настоящими хитами.

За время своей творческой деятельности, а это без малого 30 лет, музыканты издали пять альбомов. Сравнительно немного, зато количество концертов у них сосчитать невозможно. В Пензе группа «Комиссар» выступала уже не первый раз.