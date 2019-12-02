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Культура | В Пензе выступила легендарная группа «Комиссар»

02.12.2019|18:28
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Те, кому за ... заполонили ночной клуб и вновь оказались в 90-х. В хорошей, культурной составляющей того времени. В Пензе состоялся концерт легендарной группы «Комиссар».

В начале своего выступления бессменный лидер и вокалист коллектива Алексей Щукин предупредил собравшихся о присутствии на танцполе СМИ.

«Нас сегодня снимает телевидение Пензы. Те, кто хочет хорошо выглядеть на голубом, не побоюсь этого слова, экране, не бойтесь своих эмоций, мы начинаем!» - призвал лидер группы «Комиссар» Алексей Щукин.

За песню «Ты уйдешь» артисты получили всенародную славу и престижную премию «Овация». Композиция много лет является визитной карточкой группы «Комиссар». Однако справедливости ради стоит сказать, что и другие песни коллектива стали настоящими хитами.

За время своей творческой деятельности, а это без малого 30 лет, музыканты издали пять альбомов. Сравнительно немного, зато количество концертов у них сосчитать невозможно. В Пензе группа «Комиссар» выступала уже не первый раз.

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Гость|02.12.2019 19:27|

Хорошие песни у них ,жаль что под" фанеру".

Гость|02.12.2019 19:36|

Любимая группа гопоты

Гость|02.12.2019 19:42|

Пот и бздешь чуть не сблевал

Гость|02.12.2019 20:18|

Пенсионеры в турне.

Имя: Гость
Комментарий:

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