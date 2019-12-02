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Культура | В Пензе торжественно закрыли кинофестиваль «Мужская роль»

02.12.2019|18:43
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В благодарность за теплый прием и аплодисменты исполнил песню обладатель специального приза XII кинофестиваля имени Ивана Мозжухина «Мужская роль». Награды шестилетний Андрей Андреев удостоился вместе с режиссером Викторией Фанасютиной за фильм «Солдатик».

Церемония закрытия кинофестиваля выдалась на редкость музыкальной. Пензенцы услышали, как поет народный артист страны Лев Прыгунов.

Он стал обладателем большого приза - «Король экрана». Так жюри оценило заслуги одного из лучших актеров страны, сыгравшего в фильмах «Сердце Бонивура», «Трактир на Пятницкой» и десятках других.

Награду за лучшую мужскую роль в фильме Валерия Тодоровского «Одесса» организаторы кинофорума отправят в столицу Леониду Ярмольнику.

Гость фестиваля актер Антон Риваль пожелал всем артистам такой же грамотной публики, как в Пензе.

«Меня зацепил уровень тишины и внимательность зрителя в Пензе. Я сидел на стуле, оборачивался и думал, как они настолько включены в фильм», - рассказал актер.

А «король экрана» Лев Прыгунов рекомендовал всем будущим звездам не надеяться на легкую популярность: хлеб актера горький.

«Надо иметь вторую профессию, или третью, или четвертую, то есть чем больше умений у тебя есть, тем лучше. Это будет полезно и для первой профессии», - отметил народный артист.

Напоследок организаторы фестиваля приберегли для пензенцев фильм «Альбатрос. Выстоять в бурю», его представили французский режиссер Жером Берже и Патрик Каменка, внук создателя той самой студии «Альбатрос», где снимался Иван Мозжухин.

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