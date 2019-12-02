02.12.2019 | 17:49

С песней «Тарантасик на смазе» Марта Серебрякова и «Губерния», ансамбль русских народных инструментов, презентовали свой союз. Пять лет назад был создан коллектив. Он родился после творческого конкурса среди артистов, пожелавших работать на сцене новой филармонии.

«Я прошел как солист и Марта как солистка «Пензаконцерта». Мы базировались в одном кабинете и очень часто говорили о том, что неплохо бы было сделать небольшой коллектив», - рассказал руководитель ансамбля русских народных инструментов «Губерния» Эдуард Пятунин.

Сработались быстро, начали выступать в том же году. И вот уже пять лет артисты выходят на разные площадки с неизменным успехом.

«Мы успели попутешествовать по разным странам, за нашими плечами всевозможные конкурсы - всероссийские, международные. Самое главное, что за эти пять лет мы остались дружной творческой семьей, где всегда происходит процесс творения», - отметила солистка ансамбля русских народных инструментов «Губерния» Марта Серебрякова.

Отличает коллектив манера исполнения, в репертуаре только авторские обработки композиций и песен. Отсутствие свободных мест в зале на юбилейном концерте «Пять лет вместе» стало свидетельством любви зрителей.