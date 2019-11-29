Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|29 ноя 2019|19:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  71.18  |  $  64.61

Культура | В Пензе провели творческую встречу с деканом ВГИКа

29.11.2019|18:22
Печать

Кинематограф и живопись имеют одну почву, некоторые специалисты даже экран называют холстом. Недаром Открытый российский фестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина начался в Пензенском художественном училище. Кого только не возносили ступени храма искусств!

«По этой лестнице поднимались в наш зал знаменитые братья Мозжухины: одно из выступлений старшего брата проходило как раз в нашем зале, в зале пензенского художественного училища, а младший брат сопровождал, был в числе зрителей того мероприятия. И он стал звездой мирового кино», - рассказала директор Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Галина Васина.

Почетный гость фестиваля - декан режиссерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова Олег Шухер. На творческую встречу с ним пришли истинные поклонники отечественного кинематографа.

«Российское кино есть, ну а тем более мужская роль. В наше время женской эмансипации нам, мужикам, нужно все время подчеркивать, что мужская роль не последняя еще в нашей жизни», - сообщил он.

После разговора о судьбе отечественного кино и сурского фестиваля Олег Шухер представил зрителям программу игровых короткометражных фильмов под названием «ВГИК: между прошлым и будущем».

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!