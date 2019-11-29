29.11.2019 | 18:22

Кинематограф и живопись имеют одну почву, некоторые специалисты даже экран называют холстом. Недаром Открытый российский фестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина начался в Пензенском художественном училище. Кого только не возносили ступени храма искусств!

«По этой лестнице поднимались в наш зал знаменитые братья Мозжухины: одно из выступлений старшего брата проходило как раз в нашем зале, в зале пензенского художественного училища, а младший брат сопровождал, был в числе зрителей того мероприятия. И он стал звездой мирового кино», - рассказала директор Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Галина Васина.

Почетный гость фестиваля - декан режиссерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова Олег Шухер. На творческую встречу с ним пришли истинные поклонники отечественного кинематографа.

«Российское кино есть, ну а тем более мужская роль. В наше время женской эмансипации нам, мужикам, нужно все время подчеркивать, что мужская роль не последняя еще в нашей жизни», - сообщил он.

После разговора о судьбе отечественного кино и сурского фестиваля Олег Шухер представил зрителям программу игровых короткометражных фильмов под названием «ВГИК: между прошлым и будущем».