29.11.2019 | 18:34

«Все зрители, которые с сегодняшнего дня придут в Музей одной картины, будут ощущать у себя на губах вкус соленой морской пены, потому что она с картины приходит к тебе», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого.

Так Кирилл Застрожный описал работу великого мариниста Ивана Айвазовского «Приморский город. Вид Ялты». Она приходит на смену портрету священника Петрова кисти Ильи Репина.

Произведения из фонда Пензенской картинной галереи, поэтому их можно было увидеть и раньше в общей экспозиции. Но здесь все подается под другим ракурсом.

Уже стало традицией к каждой новой экспозиции снимать фильм, в котором рассказывается о художнике, о его личной жизни, об условиях, в которых он творил. Подготовленный теперь называется «Секретные краски Айвазовского».

«Съемки фильма проходили в Пензе и в Феодосии, любимом городе Айвазовского. Нам хотелось почувствовать колорит этого города, передать его на экране и почувствовать атмосферу дома, в котором жил и творил великий художник-маринист», - рассказала режиссер фильма Лариса Трушина.

В фильме сыграли актеры драматического театра. А затем перед первыми зрителями новой экспозиции открылся вид приморского города Ялты.

Сам Айвазовский говорил, что его картины нужно рассматривать так: сначала выбираешь самую яркую точку, здесь это солнце, смотришь несколько секунд, а затем уже скользишь взглядом по всему полотну. Тогда можно увидеть все детали совершенно в необычном свете.