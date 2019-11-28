28.11.2019 | 17:08

Живописные этюды не только радуют глаз. Они уже стали наглядным пособием для начинающих профессиональных художников.

В Пензенском художественном училище открылась выставка студенческих и преподавательских работ, написанных в прошедшем учебном году на выездных сессиях.

«Один пленэр проходил зимой в Великом Устюге, здесь можно как раз увидеть зимние этюды, которые писались зимой - в мороз, в снежок, на улице. Летний пленэр проходил на родине Петрова-Водкина, под Саратовом. И еще один пленэр проходил в Крыму», - сообщила директор Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Галина Васина.

Сурские художники, побывавшие на полуострове, говорят, что везде, где не Пенза, все по-другому.

«Ярко, очень непохожа природа на нашу природу, поэтому мы приобрели очень большой опыт на этом относительно южном пленэре. И в Саратове тоже природа отличается от нашей, там теплее. Мы писали Волгу, тоже опыт большой», - рассказал преподаватель Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Павел Воронин.

Это последняя в году выставка в художественном училище.