Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 ноя 2019|18:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.23

Культура | В художественном училище выставили работы студентов и преподавателей

28.11.2019|17:08
Печать

Живописные этюды не только радуют глаз. Они уже стали наглядным пособием для начинающих профессиональных художников.

В Пензенском художественном училище открылась выставка студенческих и преподавательских работ, написанных в прошедшем учебном году на выездных сессиях.

«Один пленэр проходил зимой в Великом Устюге, здесь можно как раз увидеть зимние этюды, которые писались зимой - в мороз, в снежок, на улице. Летний пленэр проходил на родине Петрова-Водкина, под Саратовом. И еще один пленэр проходил в Крыму», - сообщила директор Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Галина Васина.

Сурские художники, побывавшие на полуострове, говорят, что везде, где не Пенза, все по-другому.

«Ярко, очень непохожа природа на нашу природу, поэтому мы приобрели очень большой опыт на этом относительно южном пленэре. И в Саратове тоже природа отличается от нашей, там теплее. Мы писали Волгу, тоже опыт большой», - рассказал преподаватель Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Павел Воронин.

Это последняя в году выставка в художественном училище.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!