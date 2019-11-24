24.11.2019 | 10:20

Они появились на свет 60 лет назад. За это время на «Денискиных рассказах», которые написал Виктор Драгунский, воспитано уже несколько поколений жителей страны. Так будет и дальше.

«В любом случае это те произведения, с которыми знакомы все: и бабушки, и мамы, и папы, ну и теперь, конечно, будут и наши юные читатели», - отметила директор Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Юлия Звягина.

Пензенская областная библиотека для детей и юношества второй год подключается к межрегиональной акции «Друг детства - Виктор Драгунский», которая организована их коллегами из Ярославля. В этот раз о веселых приключениях Дениски и его отце, авторе книги, рассказали воспитанникам старшей группы детского сада № 56.