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Культура | Пензенским ребятишкам прочитали рассказы Виктора Драгунского

24.11.2019|10:20
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Они появились на свет 60 лет назад. За это время на «Денискиных рассказах», которые написал Виктор Драгунский, воспитано уже несколько поколений жителей страны. Так будет и дальше.

«В любом случае это те произведения, с которыми знакомы все: и бабушки, и мамы, и папы, ну и теперь, конечно, будут и наши юные читатели», - отметила директор Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Юлия Звягина.

Пензенская областная библиотека для детей и юношества второй год подключается к межрегиональной акции «Друг детства - Виктор Драгунский», которая организована их коллегами из Ярославля. В этот раз о веселых приключениях Дениски и его отце, авторе книги, рассказали воспитанникам старшей группы детского сада № 56.

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