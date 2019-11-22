22.11.2019 | 19:06

К финалу близится фестиваль-конкурс детских театров и молодежных студий «Окно». Девять из 16 коллективов из Пензы и районов области представили свои спектакли на малой сцене драматического. Открыли смотр ребята из Нижнеломовского района довольно непростой постановкой.

«Этот спектакль очень сложен не только для детей, но и для взрослых. Играть 10-летнему мальчику было сложно. Мы очень долго работали, потому что понять ребенку, как находиться в той ситуации, когда ты болен и когда тебе осталось жить совсем немного, сложно. Мы очень много перечитали литературы и очень долго к этому готовились», - рассказала руководитель театра-студии «Аполлон» Елена Гришаева (Нижнеломовский район).

В области детей, занимающихся в театральных студиях и школах, довольно много. Кто-то из них мечтает об актерской карьере, кто-то в будущем видит себя режиссером.

«По большей степени мне это помогает в развитии моего творчества и умения разговаривать с людьми», - пояснила воспитанница театра-студии «Аполлон» Валерия Уренева (Нижнеломовский район).

Оценивают мастерство юных артистов профессионалы. В жюри - актеры областного драматического театра, «Кукольного дома», ТЮЗа.