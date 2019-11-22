Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|22 ноя 2019|19:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  70.90  |  $  64.26

Культура | Юные актеры представили постановки на фестивале-конкурсе «Окно»

22.11.2019|19:06
Печать

К финалу близится фестиваль-конкурс детских театров и молодежных студий «Окно». Девять из 16 коллективов из Пензы и районов области представили свои спектакли на малой сцене драматического. Открыли смотр ребята из Нижнеломовского района довольно непростой постановкой.

«Этот спектакль очень сложен не только для детей, но и для взрослых. Играть 10-летнему мальчику было сложно. Мы очень долго работали, потому что понять ребенку, как находиться в той ситуации, когда ты болен и когда тебе осталось жить совсем немного, сложно. Мы очень много перечитали литературы и очень долго к этому готовились», - рассказала руководитель театра-студии «Аполлон» Елена Гришаева (Нижнеломовский район).

В области детей, занимающихся в театральных студиях и школах, довольно много. Кто-то из них мечтает об актерской карьере, кто-то в будущем видит себя режиссером.

«По большей степени мне это помогает в развитии моего творчества и умения разговаривать с людьми», - пояснила воспитанница театра-студии «Аполлон» Валерия Уренева (Нижнеломовский район).

Оценивают мастерство юных артистов профессионалы. В жюри - актеры областного драматического театра, «Кукольного дома», ТЮЗа.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!