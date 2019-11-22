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Культура | Ансамбль «Злато-Серебро» удивил пензенцев программой «Перезагрузка»

22.11.2019|16:32
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На то оно и «Злато-Серебро», чтобы мешать одно с другим. На сцене областной филармонии ансамбль представил экспериментальную программу «Перезагрузка».

«Мы решили поработать с новым репертуаром, с новыми стилями, жанрами, в новых музыкальных направлениях, у нас будут новые костюмы. В общем, говорить долго не буду, сами все увидите, сами все услышите», - рассказала солистка ансамбля «Злато-Серебро» Наталья Мещерякова.

В новой программе привычный фольклор действительно звучал иначе, он стал нетрадиционным.

В концерте участвовали и друзья «Злато-Серебра». Многие из них тоже немного нетрадиционны. Например, зажигательный мужской северокавказский танец исполнили девицы славянской внешности.

Новую программу ансамбля можно будет посмотреть в течение всего творческого сезона.

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