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Культура | В филармонии исполнили произведения на стихи М. Ю. Лермонтова

21.11.2019|17:31
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Не читать, а петь стихи Лермонтова. Возможно и такое. В филармонии выступили артисты Губернаторской симфонической капеллы.

Концерт назывался «За лермонтовской строкой» и был посвящен 205-летию со дня рождения знаменитого поэта.

«Мы подготовили целую программу. Здесь и «Выхожу один я на дорогу», здесь и «Ночевала тучка», «Белеет парус одинокий», «У врат обители святой». Это те стихи, которые переложены лучшими композиторами на музыку. Это и романсы, и песни, и инструментальные сочинения», - пояснил заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский.

Солисты и музыканты Губернаторской симфонической капеллы за один день дали два концерта, каждый продолжительностью около часа.

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