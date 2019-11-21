21.11.2019 | 17:31

Не читать, а петь стихи Лермонтова. Возможно и такое. В филармонии выступили артисты Губернаторской симфонической капеллы.

Концерт назывался «За лермонтовской строкой» и был посвящен 205-летию со дня рождения знаменитого поэта.

«Мы подготовили целую программу. Здесь и «Выхожу один я на дорогу», здесь и «Ночевала тучка», «Белеет парус одинокий», «У врат обители святой». Это те стихи, которые переложены лучшими композиторами на музыку. Это и романсы, и песни, и инструментальные сочинения», - пояснил заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский.

Солисты и музыканты Губернаторской симфонической капеллы за один день дали два концерта, каждый продолжительностью около часа.