Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 ноя 2019|19:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
  71.22  |  $  64.34

Культура | В Лермонтовскую библиотеку привезли тысячи новых книг и журналов

20.11.2019|17:29
Печать

Типографской краской потянуло в Лермонтовской библиотеке, куда привезли тысячи новых книг и журналов. В Пензе открылась XI Межрегиональная выставка-ярмарка.

Феликс Маляренко из Саратова прибыл лично, чтобы презентовать публике свои сказки.

«Есть люди - молодые старики, а есть вечные дети, это изобретатели, путешественники, и к этой группе относятся детские писатели. Я вечный ребенок, поэтому надо писать, хулиганить, шутить», - рассказал писатель.

А Наталье Архангельской из Москвы не до веселья. Она специализируется на исторических исследованиях. Ее документальный труд называется «Последние владельцы лермонтовских Тархан».

«Это чисто архивный материал. Усадьба ведь продолжает жить и после Лермонтова, и ее история известна поэтапно, но не досконально», - пояснила она.

Отставать от приезжих литераторов не захотели также местные поэты и прозаики. Валерий Сухов подготовил сборник стихов «Холмы земные». Это его лучшие произведения за 30 с лишним лет.

«Я родился в селе Архангельском.

Коренном, российском - не ангельском.

Там земная юдоль - не райская,

Церкви нет уже с давних пор.

Но родное село Архангельское -

Вот Архангельский мой собор», - зачитал стихотворение поэт.

Также в рамках книжной выставки был открыт детский центр. Он представляет собой интерактивную площадку, где юных горожан будут различными способами приобщать к чтению.

0
0
0
0
 
Гость|20.11.2019 18:43|

8руб.за кг.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!