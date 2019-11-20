20.11.2019 | 17:29

Типографской краской потянуло в Лермонтовской библиотеке, куда привезли тысячи новых книг и журналов. В Пензе открылась XI Межрегиональная выставка-ярмарка.

Феликс Маляренко из Саратова прибыл лично, чтобы презентовать публике свои сказки.

«Есть люди - молодые старики, а есть вечные дети, это изобретатели, путешественники, и к этой группе относятся детские писатели. Я вечный ребенок, поэтому надо писать, хулиганить, шутить», - рассказал писатель.

А Наталье Архангельской из Москвы не до веселья. Она специализируется на исторических исследованиях. Ее документальный труд называется «Последние владельцы лермонтовских Тархан».

«Это чисто архивный материал. Усадьба ведь продолжает жить и после Лермонтова, и ее история известна поэтапно, но не досконально», - пояснила она.

Отставать от приезжих литераторов не захотели также местные поэты и прозаики. Валерий Сухов подготовил сборник стихов «Холмы земные». Это его лучшие произведения за 30 с лишним лет.

«Я родился в селе Архангельском.

Коренном, российском - не ангельском.

Там земная юдоль - не райская,

Церкви нет уже с давних пор.

Но родное село Архангельское -

Вот Архангельский мой собор», - зачитал стихотворение поэт.

Также в рамках книжной выставки был открыт детский центр. Он представляет собой интерактивную площадку, где юных горожан будут различными способами приобщать к чтению.