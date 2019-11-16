16.11.2019 | 17:27

Об одном из первых духовных вождей русского старообрядчества говорили в Литературном музее на творческом вечере. Его вел профессор Павел Гагаев.

В прошлом году вместе с братом он написал книгу «Протопоп Аввакум: о вере и человеке». Но на этом историк не собирается ставить точку, считая, что настало время для нового звучания имени исповедника. В 2020 году 400-летие последнего будет отмечаться на государственном уровне.

«Русская педагогика, обращенная к личности человека, русская филология - все это, не только по моему мнению, но и по мнению таких как Толстой, Достоевский, другие выдающиеся представители русской культуры, связано с житием протопопа Аввакума», - пояснил Павел Гагаев.

Из-за своих убеждений и отказа принять новую церковную реформу Аввакум претерпел много лишений и гонений. В итоге 14 лет просидел в земляной тюрьме, а затем вместе с единомышленниками был сожжен.

В исследовании жизни духовного лидера и мученика у Гагаева есть особый интерес.

«Моя бабушка православной верующей старого обряда была - я это узнал от своей мамы, - потому эта страница русской истории для нашей семьи во многом личная», - отметил он.

В своем рассказе об Аввакуме профессор старался опираться на существующие различные точки зрения.