15.11.2019 | 19:09

Областной фестиваль-конкурс классической музыки «Мозаика вечных шедевров» стал межрегиональным. В Пензу съехались представители Саратова, Балашова, Энгельса. Прозвучали произведения И. С. Баха - в 2020 году мир отметит 335-летие со дня его рождения.

«Это композитор, творчество которого практически является фундаментом для любого музыканта - с самого маленького ученика, заканчивая студентами, аспирантами консерваторий и мастерами, которые обязательно играют произведения Баха», - рассказала заслуженный работник культуры Пензенской области Светлана Туромшина.

Воспитанница музыкальной школы № 4 Анна Богатырева исполнила «Маленькую прелюдию». Девочка уже принимала участие в этом конкурсе - в 2018 году она стала второй. Теперь Аня не в подготовительной группе, а в первом классе, поэтому рассчитывает на Гран-при конкурса, тем более что жить не может без музыки.

«Она мне нравится, потому что она бывает веселая, грустная, интересная, задумчивая. Она мне нравится, потому что успокаивает всегда, и когда ты играешь на сцене, тебе приятно», - поделилась девочка.

Оценивало конкурсантов жюри, возглавил которое профессор кафедры специального фортепиано Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки Александр Рыбин. По его словам, успех детей зависит от терпения взрослых.

«Родители хотят, чтобы ребенок сразу же заиграл, на второй год уже выступал, а вообще тут такое же трудное обучение, как на любом серьезном школьном предмете. Причем, может, даже более трудное, потому что требует развития специальных навыков, что в физическом отношении чрезвычайно трудно», - пояснил он.

«Мозаика вечных шедевров» - это сценическая площадка и для учащихся музыкальных колледжей. Кроме того, в рамках фестиваля состоятся различные концерты и мастер-классы.