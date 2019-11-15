15.11.2019 | 16:20

Диалог органа и альта услышали гости филармонии, перед которыми выступил русско-итальянский дуэт Дарьи Эйбушитц и Сильвио Челегина. Музыканты объединились два года назад. Девушка последние несколько лет живет и учится в Венеции. Именно ей пришла мысль, что публике будет интересно подобное сочетание инструментов.

«Такие дуэты есть, имеют определенную популярность, но поскольку солирующих альтистов не так много в связи с особенностями инструмента, то они редко встречаются», - уточнила Дарья.

Музыканты познакомили публику с европейскими традициями - от барокко до романтизма. Исполнили произведения И. С. Баха, В. Любека, Д. Букстехуде, Г. Ф. Телемана, Р. Шумана.

«Мне больше нравится выступать с другими музыкантами. Но здесь прекрасный орган, и я также рад играть произведения сольно», - отметил Сильвио Челегин.

Органист - лауреат международных конкурсов, совершенствовался у Ж. В. А. Гийу, Л. Тальявини. Вместе с Дарьей музыкант приехал в Пензу во второй раз.