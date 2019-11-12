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Культура | Пензенцев познакомили с работами студентов и выпускников ВГИКа

12.11.2019|17:28
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Пензенцев познакомили с режиссерскими и операторскими работами студентов и выпускников ВГИКа. Фестивальные фильмы путешествуют по стране. В Пензе показ прошел в областной библиотеке.

«Мне очень интересен операторский взгляд. В сценарной части есть провалы, есть сильные работы, но по части операторского искусства умение выстраивать кадр, графика, какой-то новый, свежий взгляд - это очень интересно и любопытно», - отметила сотрудник областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Екатерина Аксенова.

Хронометраж и жанры фестивальных киноработ разные. К примеру, фильм Оксаны Дегтяревой «Сцены у моря», получивший высокую оценку профессионального жюри за режиссерское мастерство, - о семейной паре на грани развода. И никто из супругов не готов сделать шаг к примирению.

«Я не хожу по кино, я больше люблю гулять на свежем воздухе. А так, если честно, мне нравятся художественные фильмы, особенно нашего производителя. Прямо за душу взяло», - рассказал зритель Вадим.

Пришедшие на бесплатный сеанс могли не только словесно оценить увиденное, но еще и поставить баллы в бланках, которые раздали организаторы показа. Ведь именно в регионах проходит зрительское голосование за лучшую ленту.

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