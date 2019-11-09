09.11.2019 | 18:25

В Пензенской областной филармонии выступил ансамбль «Вольница». Концерт с оригинальным названием «Неповторимый край мой Пензенский» был посвящен 80-летию области.

«Будут песни 60-70-80-х лет, романсы, песни послевоенных лет, ну и авторские, приближенные к народному звучанию песни. В общем, такая легкая программа, чтобы зритель мог спокойно отдохнуть на нашем концерте», - отметил руководитель ансамбля «Вольница» Вячеслав Гуляевский.

Ансамбль «Вольница», работающий в казачьем стиле, славен не только музыкальным форматом, но и яркими нестандартными костюмами, которые подчеркивают красоту произведений. Наряднее всех, конечно же, вождь «Вольницы».

Следующий большой концерт ансамбля состоится в марте. Шоу будет посвящено золотым хитам «Вольницы».