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Культура | Ансамбль «Вольница» посвятил концерт 80-летию области

09.11.2019|18:25
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В Пензенской областной филармонии выступил ансамбль «Вольница». Концерт с оригинальным названием «Неповторимый край мой Пензенский» был посвящен 80-летию области.

«Будут песни 60-70-80-х лет, романсы, песни послевоенных лет, ну и авторские, приближенные к народному звучанию песни. В общем, такая легкая программа, чтобы зритель мог спокойно отдохнуть на нашем концерте», - отметил руководитель ансамбля «Вольница» Вячеслав Гуляевский.

Ансамбль «Вольница», работающий в казачьем стиле, славен не только музыкальным форматом, но и яркими нестандартными костюмами, которые подчеркивают красоту произведений. Наряднее всех, конечно же, вождь «Вольницы».

Следующий большой концерт ансамбля состоится в марте. Шоу будет посвящено золотым хитам «Вольницы».

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Гость|09.11.2019 18:36|

Они на похоронах дудели раньше,когда не было спроса на казачатину?

Имя: Гость
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