08.11.2019 | 18:23

Портреты спасателей, их работа на выезде и моменты отдыха, зарисовки пожарных автомобилей - все это картины кисти пензенского художника Сергея Чередова, который таким образом выражает благодарность героическому труду сотрудников МЧС.

«Он всегда суть мою отражает и всех остальных ветеранов, все люди очень довольны. И я знаю, что у него много творческих планов», - рассказал председатель Совета ветеранов МЧС Пензенской области Александр Рыжов.

Впрочем, написать портреты пожарных не так просто, говорит художник.

«Много не получается, я сразу скажу. Потому что, бывает, приходишь в часть, просишь их, они соглашаются, и тут - вызов. И они уехали. То есть это буквально 15 минут - за это время только можно сделать набросок. Поэтому выбираешь такие моменты, где они более-менее свободны, либо на риск идешь и делаешь в течение 2-3 часов максимально сосредоточенно, чтобы, если вдруг они уедут, можно было бы добавить», - отметил Сергей Чередов.

Недавно художник вступил в ряды добровольного пожарного общества. Так что спасатели теперь могут спокойно называть его коллегой, тем более что за творческую деятельность он уже был награжден почетной грамотой МЧС России.