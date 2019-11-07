07.11.2019 | 18:12

Старинный армянский музыкальный инструмент дудук привез в Пензу житель Петербурга. Гость представляется только по имени, без фамилии - Аргишти.

«По сути это гобой, язычковый инструмент. Язычок - это тросик, который дребезжит, когда сквозь него проходит воздух. Это гобой, не флейта. Душа и слезы Армении в этом инструменте. Его делали из груши, из вишни, из чего угодно - он прекрасно будет звучать. Но армяне считают, что он должен быть из абрикоса», - рассказал музыкант.

«Выше Арарата» называется программа, которую представил Аргишти пензенской публике. Выступал он в филармонии. Произведения, в том числе классические, исполнялись одновременно на двух инструментах. Например, рояль и дудук.

Был проведен еще один смелый эксперимент: в дело вступил орган.

Во время своего выступления Аргишти просил зрителей лишний раз не аплодировать, чтобы громкими хлопками не нарушалась атмосферу концерта.