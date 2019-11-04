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Культура | Кузнецкому театру-студии «Бум» исполнилось 40 лет

04.11.2019|16:33
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Ровно 40 лет назад на театральном небосклоне появилась ярчайшая звезда - кузнецкая студия «Бум». Юбилей коллектива, который знали и любили далеко за пределами второго по величине города региона, пришли отметить его поклонники и бывшие артисты.

«Бум» - это Калашников в нашей жизни, а Калашников в нашей жизни - это много, даже одним словом не скажешь. Потому что это целая жизнь - в то время, когда он был здесь, работал и творил», - рассказала женщина.

«Бум» - это и детство, и юность, то есть вся молодость. Мы с Сашей Калашниковым были друзьями со школы», - отметила пенсионерка.

«Театр «Бум» - это радость, это жизнь, это желание творить и восхищаться», - заявила горожанка.

Не раз такую возможность получали и жители областного центра.

Сохранились кадры, сделанные в 1998 году. Театр «Бум» выступал в самом обычном дворе на Западной Поляне.

«Сегодня мы играем спектакль нашего муниципального театра-студии «Бум» из города Кузнецка «Не считай рубли - считай песенки». Это не только спектакль, это акция, которая называется «Улыбнитесь, дворы пензенские».

Это спектакль о щедрости, о бескорыстии, о великой потребности человека отдавать добро, душу близкому», - рассказывал Александр Калашников.

Театральный фестиваль «Бумборамбия» прошел по улицам Кузнецка шесть раз. Это одно из самых ярких из происходивших там событий. К сожалению, теперь он, как и сама студия «Бум», прекратил свое существование. Его основателя Александра Калашникова не стало в 2011 году. Но маэстро и его детище остаются жить в сердцах воспитанников и преданных зрителей.

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