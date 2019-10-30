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Культура | Спектакль «Кукольного дома» стал лауреатом фестиваля в Татарстане

30.10.2019|16:17
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Спектакль пензенского областного «Кукольного дома» стал лауреатом III Международного фестиваля театров кукол «Шомбай-fest 2019», который проходил с 23 по 28 октября в Татарстане.

Свои постановки жюри представили 17 творческих коллективов - из Красноярска, Уфы, Курска, Баку, Петрозаводска, Новосибирска, Белгорода, Чебоксар, Витебска, Оренбурга, Набережных Челнов, Пензы, Казани, Оффиды (Италия), Тулузы (Франция) и Куазьеля (Франция).

«Всего в конкурсной программе было 19 спектаклей как для детей, так и для взрослых», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минкульта.

«Кукольный дом» показал постановку «Убить Кароля» по пьесе польского драматурга и прозаика Славомира Мрожека. Она стала лауреатом в номинации «Лучшая режиссерская работа».

По сюжету, к доктору приходят дедушка с внуком. Дедушке нужны очки, без которых у него не получится убить загадочного Кароля. Никто, в том числе сам старик, не знает, кто такой Кароль и как он выглядит. Но тем не менее дедушка должен его убить, и каждый, кто не соглашается с этим, может быть объявлен этим самым Каролем.

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