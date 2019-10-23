23.10.2019 | 14:26

В органном зале пензенской филармонии выступил тот, кто сам оценивает исполнителей на международных конкурсах, читает лекции, проводит мастер-классы.

Колин Эндрюс, член лондонской Королевской академии музыки, занимал пост национального советника и президента британского подразделения объединенной ассоциации органистов. Сейчас он живет в США и много гастролирует.

«Это очень большой тур. Я дам 14 концертов в России в течение одного месяца. Уже был в Петербурге, Красноярске, Москве, Мурманске, Нижнем Новгороде, Кирове и Калининграде. После Пензы отправлюсь в Саратов и Архангельск», - рассказал исполнитель.

Для своих зрителей Колин Эндрюс подготовил разнообразную программу.

«Я исполню несколько композиций Иоганна Себастьяна Баха, французского композитора Бонне, две части из музыкального произведения американского композитора Лео Соверби, специально адаптированного под орган, и произведения канадского композитора Линвуда Фарнама. Также я разбил программу собственной транскрипцией сонаты для фортепьяно», - уточнил музыкант.

Перед тем как отправиться в тур по России, Колин Эндрюс дал концерт в Нидерландах, а закончатся гастроли в Италии.