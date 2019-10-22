22.10.2019 | 08:39

Гостям III Международного театрального фестиваля «МаскерадЪ», который пройдет в Пензе с 24 по 31 октября, расскажут о кинематографическом творчестве Всеволода Мейерхольда.

«Цикл лекций «Мейерхольд и кино» прочтет московский театральный и кинокритик, культуролог, кандидат искусствоведения, доцент кафедры кино и современного искусства Российского государственного гуманитарного университета Алена Солнцева», - рассказали в Пензенском драмтеатре.

Первая лекция, которая состоится 28 октября, будет посвящена теме «Мейерхольд и авангард». Пензенцам покажут документальный фильм «Мейерхольд» (реж. Николай Чирук, 1991 год).

29 октября Алена Солнцева расскажет о Мейерхольде как актере, режиссере и теоретике кино. Состоится показ единственного сохранившегося фильма с участием Мейерхольда, где он играет одну из центральных ролей - «Белый орел» (реж. Яков Протазанов, 1928 год).

«30 октября посетители лектория узнают о мейерхольдовских актерах в кино и посмотрят фильм режиссера Юрия Желябужского «Папиросница от Моссельпрома» (1924)», - уточнили в драмтеатре.

А заключительную лекцию посвятят теме «Школа Мейерхольда в советской кинорежиссуре». Гости увидят фильм «Третья Мещанская» (реж. Абрам Роом, 1927 год).

Лекции пройдут на малой сцене театра. Начало - в 15:00. Вход свободный.