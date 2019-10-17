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Культура | В Пензе 24 октября начнется фестиваль театров «МаскерадЪ»

17.10.2019|16:19
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В драматическом театре готовятся вручать «Серебряные маски». Их получают все участники фестиваля «МаскерадЪ». В 2019 году его посвятили творчеству Всеволода Мейерхольда, проведут с 24 по 31 октября. Труппы покажут спектакли по пьесам, к которым маэстро обращался как режиссер или актер. Приедут театры из Москвы, Ульяновска, Перми, Саратова и Израиля.

«Заявок было очень много, мы отсмотрели кучу спектаклей и выбрали самые-самые. Фестиваль популярен, многие хотят попасть, но есть четкий принцип отбора: принимаются спектакли, которые напрямую связаны с Мейерхольдом», - рассказал художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

«МаскерадЪ» пройдет уже в третий раз. Фестиваль проводят раз в два года начиная с 2014-го. В программе не только спектакли, но и лекции, кинопоказы.

«Мы напрямую работаем с ГИТИСом, с его ректором Григорием Заславским. Каждый раз он приезжает сам и привозит молодых режиссеров, которые будут делать творческие показы, лаборатории, читки, эскизы к спектаклям», - добавил Сергей Казаков.

Пензенскую область будут представлять три театра - один драматический и два юного зрителя (из областного центра и Заречного). Первый покажет «Свадьбу Кречинского», другие - «Грозу» и «Маскарад».

Билетов на постановки, которые пройдут в рамках фестиваля, в кассе осталось очень мало.

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