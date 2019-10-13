13.10.2019 | 12:57

Пусть не все получается с первого раза. Но стараются они изо всех сил. Сотрудники музея-заповедника «Тарханы» пробуют себя в роли артистов.

В филармонии готовятся к большому концерту. Он будет посвящен сразу двум важным юбилеям: 205-летию со дня рождения Михаила Лермонтова и 80-летию музея-заповедника.

«Тарханы явились тем местом, тем гнездом, из которого он вылетел, получив все самое главное: взгляд на мир, впечатления, которые отразились потом во всем его творчестве, и понимание человека. Все это было рождено в Тарханах», - сообщила директор Лермонтовского музея-заповедника Тамара Мельникова.

Двухчасовой праздничный вечер состоится 18 октября на большой сцене областной филармонии.

«И песни, и танцы, и стихи. Стихи М. Ю. Лермонтова, песни на стихи М. Ю. Лермонтова, танцы, которые так или иначе связаны с биографией Лермонтова. Принимает участие и ансамбль песни и танца «Казачья застава», здесь будет и Марта Серебрякова», - рассказала заместитель директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

А специальным гостем праздника станет певец Марк Тишман. Он бывал в Пензе раньше. Несколько лет назад артист приезжал вместе с поэтом Андреем Дементьевым на Лермонтовский праздник в «Тарханы».