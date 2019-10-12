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Культура | В филармонии впервые выступил ансамбль из Владимира «Русь»

12.10.2019|17:22
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В филармонии единственный концерт дал ансамбль «Русь» из Владимира. Это вокально-хореографический коллектив - здесь и поют, и танцуют. Владимирский ансамбль уже не первый год дружит с пензенскими «Вензелями». Артисты из двух городов всегда стараются поддерживать друг друга.

«Каждый коллектив имеет свое творческое лицо. У нас программа разных областей России, они работают на синтезе искусств: инструментального, вокального и танцевального, - и все это русское, настоящее, это театр», - отметила художественный руководитель хореографического ансамбля «Вензеля» Лариса Алексеева.

«В этом году мы празднуем 45-летие и в рамках юбилейного тура вчера работали в Саранске, сегодня - Пенза, завтра - Тольятти, Казань. Мы работаем программу «Душа народов в песнях и танцах», где представлены лучшие наши номера», - рассказал директор ансамбля «Русь» Эдуард Ахметов.

Интересно, что за всю свою 45-летнюю историю владимирская «Русь» ни разу не выступала в городе на Суре.

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