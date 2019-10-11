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Культура | На пензенском органе сыграл немец Андреас Болтц

11.10.2019|17:01
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«Солнце, луна и звезды» засияли на музыкальном небосводе в областной филармонии. С оригинальной программой перед пензенским зрителем выступил титулярный органист Кафедрального собора во Франкфурте-на-Майне Андреас Болтц.

«Я включил в свою программу произведения Луи Вьерна - он написал три пьесы о солнце, луне и звездах. А также я нашел произведения Зигфрида Карг-Элерта, он также писал органную музыку о солнце, луне и звездах. Я заметил это и получил фантастически красивую музыку», - рассказал органист.

Андреас Болтц постоянно выступает с концертами в странах Европы, а в России он впервые.

«Мое главное впечатление - это великолепный орган. Такое качество, которое я увидел в Пензе, нечасто встретишь в Германии. Люди очень дружелюбные, у них прекрасное чувство юмора: я не понимаю русский, они не понимают английский, но мы все равно общаемся», - отметил он.

После Пензы Андреас Болтц продолжит знакомиться с Россией. Далее он отправился зажигать небесные светила в Челябинске.

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Гость|11.10.2019 20:10|

на половом органе сыграл...

Гость|11.10.2019 20:42|

Моей Жане трусы из Германии привез?

Гость|11.10.2019 20:54|

Гость писал(a):

Моей Жане трусы из Германии привез?
Читай внимательнее - он болтц привёз твоей благоверной.

Гость|11.10.2019 21:56|

Позитивненько, молодцы!

Гость|11.10.2019 21:59|

Гость писал(a):

Позитивненько, молодцы!
Да уж, на органе играть уметь надо

Гость|11.10.2019 22:04|

Да я про комментарии

Гость|11.10.2019 22:51|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ГЛАВНОЕ,ЧТОБЫ НЕ СЫГРАЛ НА ОРГАНЕ,А ОПЛАТИЛ ВРЕМЯ ИГРЫ НА НЁМ.

Имя: Гость
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