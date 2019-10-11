11.10.2019 | 17:01

«Солнце, луна и звезды» засияли на музыкальном небосводе в областной филармонии. С оригинальной программой перед пензенским зрителем выступил титулярный органист Кафедрального собора во Франкфурте-на-Майне Андреас Болтц.

«Я включил в свою программу произведения Луи Вьерна - он написал три пьесы о солнце, луне и звездах. А также я нашел произведения Зигфрида Карг-Элерта, он также писал органную музыку о солнце, луне и звездах. Я заметил это и получил фантастически красивую музыку», - рассказал органист.

Андреас Болтц постоянно выступает с концертами в странах Европы, а в России он впервые.

«Мое главное впечатление - это великолепный орган. Такое качество, которое я увидел в Пензе, нечасто встретишь в Германии. Люди очень дружелюбные, у них прекрасное чувство юмора: я не понимаю русский, они не понимают английский, но мы все равно общаемся», - отметил он.

После Пензы Андреас Болтц продолжит знакомиться с Россией. Далее он отправился зажигать небесные светила в Челябинске.