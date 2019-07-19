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Культура | В Пензу с юбилейной выставкой приехала художница из Саранска

19.07.2019|17:59
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Мордовские костюмы IX-XII веков стали частью работ, которые привезла в Пензу из Саранска художница, график, модельер, дизайнер, директор республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи Людмила Нарбекова.

Ее вернисаж называется «Река времени», и он связан не только с древними народными истоками. Выставка юбилейная - посвящена 55-летию Людмилы Николаевны. К своему возрасту она относится спокойно.

«На мой женский взгляд, в принципе, две пятерки - это хорошая цифра. И «Река времени» - потому, что две пятерки обязывают сделать уже определенную маленькую черточку под творческим моментом», - отметила член Союза художников России.

«Хочется поблагодарить, что в своем напряженном графике вы нашли возможность и приехали на родину своего супруга с такой прекрасной, замечательной персональной выставкой. И не просто приехали, а вместе с большой группой поддержки», - заключила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Всего Людмила Нарбекова представила около 70 своих работ. Все они после окончания вернисажа отправятся сначала по районам Мордовии, затем их смогут увидеть в Рязани.

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