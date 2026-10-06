Пензячка укусила участкового, попросившего ее сесть в машину

Криминал

Пензячка укусила участкового, попросившего ее сесть в машину
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40-летней жительнице Пензы грозит суд за насилие, примененное к сотруднику полиции.

По данным следствия, вечером 24 августа этого года горожанка в компании знакомых распивала алкоголь в беседке рядом с домом на проспекте Победы. Веселье прервал участковый. Он попросил пензячку пройти в служебный автомобиль, собираясь оформить административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Женщина отказалась и попыталась убежать.

Однако скрыться не получилось. Горожанка повела себя агрессивно: укусила полицейского за руку и несколько раз ударила его в лицо и шею. Мужчина получил ссадины.

Полицейские все же утихомирили пензячку. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Сейчас расследование завершено, материалы передали в суд для рассмотрения, сообщили в региональном СУ СКР.

Ранее стало известно о 30-летнем жителе Мокшанского района, который больно укусил в плечо сотрудника ГАИ, составлявшего на него административный протокол за вождение мотоцикла без прав и номерного знака. Мужчину приговорили к условному сроку, также он должен выплатить компенсацию морального вреда.

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