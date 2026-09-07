В Пензе в зубной пасте обнаружили сильнодействующий препарат

Криминал

В Пензе в зубной пасте обнаружили сильнодействующий препарат
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В Пензе сотрудники следственного изолятора № 1 регионального УФСИН (ул. Каракозова, 30) пресекли попытку передачи сильнодействующего препарата.

«Посылка» адресовалась обвиняемому в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков.

При досмотре передачи сотрудники обратили внимание на тюбик с зубной пастой: на упаковке имелись следы вскрытия.

«Внутри вместе с зубной пастой оказались кашеобразное вещество желтого цвета и порошкообразное вещество светлого цвета, которые были изъяты и направлены на экспертизу», - сообщили в пресс-службе УФСИН.

В итоге выяснилось, что в тюбик помещен прегабалин массой около 70 грамм. 45-летнего мужчину, передавшего медикамент, задержали, проводится проверка.

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