Пензенец побил подростка, чтобы заполучить сотовый телефон

Криминал

Пензенец побил подростка, чтобы заполучить сотовый телефон
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22-летнего пензенца будут судить за грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Жертвой преступления стал подросток.

По данным следствия, 24 июня этого года молодой человек, будучи пьяным, сидел в квартире на улице Ударной. В это время у него созрело решение отнять у тинейджера сотовый телефон.

Тот сначала отказался отдать гаджет. Горожанин добился своего, несколько раз ударив подростка руками по лицу и телу. Добычу он отнес в ломбард.

«В результате открытого хищения телефона несовершеннолетнему причинен имущественный ущерб на сумму более 39 000 рублей. В ходе следствия ущерб возмещен обвиняемым в полном объеме», - сообщили в региональном СУ СКР.

Расследование завершено, дело направлено в суд, уточнили в ведомстве.

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