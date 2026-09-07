Виновника гибели пенсионерки в ДТП на ул. Красной в Пензе ждет суд

Криминал

Виновника гибели пенсионерки в ДТП на ул. Красной в Пензе ждет суд
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Молодой пензенец предстанет перед судом за ДТП со смертельным исходом.

Авария случилась 9 апреля этого года на улице Красной. В восьмом часу вечера 19-летний водитель автомобиля Datsun on-DO ехал в сторону Тамбовской с превышением скорости. Около зоопарка он в темноте не заметил женщину-пешехода и сбил ее.

Пострадавшая скончалась от травм, несовместимых с жизнью.

На тот момент ее личность была не установлена. Как выяснило следствие, это оказалась пенсионерка 1939 года рождения, сообщили в региональном УМВД.

Водитель признал вину в полном объеме. Расследование дела завершено, материалы переданы в суд.

Статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с запретом заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

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