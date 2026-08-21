В Бессоновском районе задержали закладчика метадона

Криминал

В Бессоновском районе задержали закладчика метадона
Печать
Max

У 44-летнего жителя Бессоновского района изъяли крупную партию наркотика. Мужчина должен был расфасовать ее и сделать закладки в Пензе.

Мужчину задержали во время операции «Мак» в областном центре. В его телефоне нашли фотографии географических координат тайника. Полицейские посетили это место и обнаружили 77 свертков из изоленты с кристаллообразным светлым веществом.

В Бессоновском районе задержали закладчика метадона

При обыске в доме бессоновца нашли полимерный пакет с содержимым белого цвета внутри, весы, а также упаковочные материалы.

«Изъятое было направлено на исследование. Согласно заключению эксперта, данное вещество является наркотическим средством - метадоном массой около 800 граммов», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

В Бессоновском районе задержали закладчика метадона

По факту незаконного оборота наркотиков возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Бессоновца заключили под стражу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
наркотик закладка полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!