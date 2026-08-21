В Бессоновском районе задержали закладчика метадона

У 44-летнего жителя Бессоновского района изъяли крупную партию наркотика. Мужчина должен был расфасовать ее и сделать закладки в Пензе.

Мужчину задержали во время операции «Мак» в областном центре. В его телефоне нашли фотографии географических координат тайника. Полицейские посетили это место и обнаружили 77 свертков из изоленты с кристаллообразным светлым веществом.

При обыске в доме бессоновца нашли полимерный пакет с содержимым белого цвета внутри, весы, а также упаковочные материалы.

«Изъятое было направлено на исследование. Согласно заключению эксперта, данное вещество является наркотическим средством - метадоном массой около 800 граммов», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

По факту незаконного оборота наркотиков возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Бессоновца заключили под стражу.