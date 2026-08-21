Пензенец поделился со знакомой интимными снимками и пожалел

Криминал

Пензенец поделился со знакомой интимными снимками и пожалел
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25-летний житель Пензы стал жертвой шантажа после переписки в интернете.

Молодой мужчина познакомился в Сети с девушкой. После недолгого общения та предложила обменяться интимными фотографиями. Пензенец поддержал идею и в разгар переписки отправил подруге желаемые кадры.

Спустя некоторое время девушка решила использовать полученные фотографии для шантажа. Она угрожала послать их знакомым и родственникам пензенца, если он не заплатит 25 000 рублей.

Мужчина не стал подчиняться и обратился в полицию.

По факту вымогательства возбудили уголовное дело. Девушке грозит лишение свободы на срок до 4 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.

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