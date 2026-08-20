«Подработка» закладчиками обернулась для пензенцев лишением свободы

Криминал

«Подработка» закладчиками обернулась для пензенцев лишением свободы
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Два 30-летних жителя Пензы проведут ближайшие годы в колонии строгого режима. Они хотели «подработать» закладчиками.

Мужчины вступили в состав организованной группы, которая занималась распространением синтетических наркотиков на территории региона. «В их обязанности входила фасовка наркотических средств и оборудование тайников-закладок», - пояснили в областной прокуратуре.

Ночью 26 марта пензенцы бесконтактным способом приобрели вещество, в составе которого было производное эфедрона общей массой 47,35 г.

Расфасовав наркотик, они на следующий день оборудовали тайники на территории садового товарищества в Пензе и поместили туда 2 свертка. Еще 35 штук подельники спрятать не успели, так как были задержаны полицейскими.

В суде мужчины полностью признали вину. Каждому из них назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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