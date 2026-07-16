Житель Каменки попытался дать взятку, чтобы не работать

26-летний житель Каменки попытался подкупить сотрудника уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) и теперь снова предстанет перед судом.

Ранее мужчину приговорили к условному лишению свободы и поставили на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Он был признан виновным по статье 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта).

В период испытательного срока житель Каменки нарушил возложенные на него обязанности. По этой причине в инспекции решили направить в суд представление о продлении ему испытательного срока и вменении дополнительной обязанности о трудоустройстве, сообщили в областном прокуратуре.

Работать мужчине не хотелось, и он попытался исправить ситуацию - положил на рабочий стол сотрудника УИИ 5 000 рублей. Однако инспектор деньги не взял.

Теперь горожанина ждет новый суд.