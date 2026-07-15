Виновник ДТП с 6 погибшими не добился смягчения приговора

54-летний житель Саратовской области, по вине которого случилась автокатастрофа в Мокшанском районе, обжаловал вынесенный ему приговор.

Трагедия произошла 1 августа 2025 года на 571-м километре трассы М-5 - неподалеку от села Подгорного. Погибли 6 человек.

Установлено, что мужчина, управляя Chevrolet Epica, ехал из Москвы в Саратовскую область и вез троих мужчин с вахты (41-летнего, 37-летнего и 31-летнего). Развив скорость свыше 90 км/ч, он не справился с управлением, вырулил на встречную полосу и столкнулся там с Datsun on-DO.

Все пассажиры Chevrolet скончались на месте. Смертельные ранения также получили 49-летний водитель Datsun, его 41-летняя супруга и их 13-летний сын.

Саратовец полностью признал вину. Мужчина пояснил на суде, что сам момент ДТП не помнит из-за тяжелой травмы головы. О трагедии узнал от жены лишь спустя 3 недели, когда пришел в себя в больнице. Он частично возместил моральный вред потерпевшим - родственникам погибших.

Суд назначил водителю наказание в виде 6 лет и 6 месяцев колонии-поселения. Также мужчину на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

«Посчитав назначенное наказание слишком суровым, защитник осужденного подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения», - сообщили в Пензенском областном суде.