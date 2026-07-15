В Пачелмском районе 16-летний подросток отдал мошенникам 12 млн

Криминал

В Пачелмском районе 16-летний подросток отдал мошенникам 12 млн
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16-летний пачелмец отдал мошенникам хранившиеся дома сбережения в сумме 12 млн рублей. Заявление в полицию подал его отец.

В Пачелмском районе 16-летний подросток отдал мошенникам 12 млн

Как выяснилось, подросток попал под влияние мошенников. При телефонном звонке те представились сотрудниками разных госорганов и сообщили, что он подозревается в причастности к экстремистской деятельности.

Для подтверждения невиновности аферисты предложили сделать видеофиксацию отсутствия запрещенных предметов и незаконной символики в интерьере. При съемке в кадр попал пакет с деньгами.

В Пачелмском районе 16-летний подросток отдал мошенникам 12 млн

Далее собеседник уговорил юношу отдать все наличные курьеру для проверки. Испуганный пачелмец выполнил условия.

Посредником оказался 25-летний житель Саратова. Он пояснил, что сам стал жертвой аферистов, которые заставили его перевести 400 000 рублей и выполнить задание по перевозке. Молодой человек на такси съездил в Пачелмский район, а потом отбыл в Москву, где передал деньги неизвестной женщине.

В Пачелмском районе 16-летний подросток отдал мошенникам 12 млн

Возбуждено уголовное дело. Саратовец пребывает под домашним арестом, личности других участников цепочки устанавливаются, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

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