Молодой лунинец ограбил магазин и побил сотрудницу полиции

Суд признал 24-летнего жителя Лунинского района виновным в грабеже и применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Вечером 6 апреля молодой человек, будучи нетрезвым, вынес из магазина в райцентре бутылку коньяка, впрямую отказавшись платить за него на кассе. Через 10 дней, 16-го числа, снова в состоянии опьянения он прогуливался по улице Карла Маркса в рабочем поселке.

23-летняя сотрудница районного отдела полиции решила задержать нарушителя закона. В ответ тот нанес ей как минимум 7 ударов руками и ногами по голове и телу, сообщили в областной прокуратуре.

По данным регионального СУ СКР, у молодого человека уже были судимости - за вождение в состоянии опьянения и за применение насилия в отношении представителя власти.

В судебном заседании он признал вину, но давать показания отказался.

В итоге лунинца приговорили к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кро ме того, он лишился права управлять транспортными средствами на 2 года, 8 месяцев и 17 дней (с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору).