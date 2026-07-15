Легкий заработок довел 18-летнюю зареченку до скамьи подсудимых

В Заречном 18-летнюю местную жительницу осудили за мошенничество.

В начале января 2024 года девушка разместила в интернете объявление о поиске подработки. Откликнувшийся незнакомец предложил ей побыть курьером - получить наличные и перевести их на банковскую карту.

Жертвой аферистов стал пожилой мужчина, к которому применили схему «родственник - виновник ДТП». Позвонившая горожанину женщина представилась его дочерью и рассказала о проблеме. Далее на связь вышел неизвестный, назвался следователем и сообщил, что уголовное дело можно закрыть при условии возмещения ущерба.

Горожанин, стремясь помочь дочери, передал мошенникам 581 000 рублей.

В течение дня зареченка трижды ездила к нему, забирала у него деньги и переводила их по предоставленным реквизитам, оставив себе в качестве вознаграждения около 5 000 рублей. Кроме того, часть полученных средств она потратила на сотовый телефон для связи с куратором.

Девушка вину не признала и заявила, что не осознавала преступный характер своих действий. Ее приговорили к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.