За одну ночь пензенец успел обчистить кафе и магазин

28-летний пензенец за одну ночь успел обокрасть кафе в Железнодорожном районе и продовольственный магазин.

В точку общепита он проник, разбив входную дверь, и обчистил кассу. Его внимание привлекли также кофемашина и сотовый телефон. Унесенную технику мужчина спрятал неподалеку в кустах, чтобы забрать потом.

Общая сумма ущерба составила около 50 000 рублей.

Злоумышленника задержали. В полиции он во всем сознался и уточнил, что в момент совершения преступления был нетрезв, а наличные где-то потерял по пути домой.

Как выяснилось, кража была не единственной: в ту же ночь горожанин вынес из магазина спиртное и сигареты больше чем на 45 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Расхититель чужого имущества уже частично возместил причиненный ущерб. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе областного УМВД.