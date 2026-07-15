Дело о кровавой расправе в Кондоле передали в суд

Криминал

Дело о кровавой расправе в Кондоле передали в суд
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42-летнюю жительницу Пензенского района будут судить за убийство 63-летнего мужчины и покушение на убийство 54-летней женщины. Все трое работали на одного предпринимателя.

По данным следствия, в ночь на 20 января этого года обвиняемая и ее будущая жертва распивали спиртное на цокольном этаже дома в селе Кондоль. Внезапно между ними разгорелся конфликт.

Дело о кровавой расправе в Кондоле передали в суд

«В состоянии опьянения она безосновательно решила, что мужчина является другим ее знакомым, которому от нее якобы нужны денежные средства», - пояснили в региональной прокуратуре.

Дело о кровавой расправе в Кондоле передали в суд

Разозлившись, злоумышленница схватила нож и не менее 9 раз ударила им собутыльника. Находившаяся поблизости коллега бросилась на защиту и тоже получила удары ножом (не менее 6).

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Дело о кровавой расправе в Кондоле передали в суд

«Преступный умысел, направленный на совершение убийства женщины, не был доведен обвиняемой до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, поскольку потерпевшая оказала ей активное сопротивление и убежала, впоследствии ей была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. Женщине причинен легкий вред здоровью», - уточнили в областном СУ СКР.

Злоумышленницу задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела уже завершено, материалы переданы на рассмотрение в суд.

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