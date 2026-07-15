Дело о кровавой расправе в Кондоле передали в суд

42-летнюю жительницу Пензенского района будут судить за убийство 63-летнего мужчины и покушение на убийство 54-летней женщины. Все трое работали на одного предпринимателя.

По данным следствия, в ночь на 20 января этого года обвиняемая и ее будущая жертва распивали спиртное на цокольном этаже дома в селе Кондоль. Внезапно между ними разгорелся конфликт.

«В состоянии опьянения она безосновательно решила, что мужчина является другим ее знакомым, которому от нее якобы нужны денежные средства», - пояснили в региональной прокуратуре.

Разозлившись, злоумышленница схватила нож и не менее 9 раз ударила им собутыльника. Находившаяся поблизости коллега бросилась на защиту и тоже получила удары ножом (не менее 6).

От полученных травм мужчина скончался на месте.

«Преступный умысел, направленный на совершение убийства женщины, не был доведен обвиняемой до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, поскольку потерпевшая оказала ей активное сопротивление и убежала, впоследствии ей была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. Женщине причинен легкий вред здоровью», - уточнили в областном СУ СКР.

Злоумышленницу задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела уже завершено, материалы переданы на рассмотрение в суд.