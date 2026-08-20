Пензенец получил миллионы от афер с иномарками и проиграл их в казино

Криминал

Пензенец получил миллионы от афер с иномарками и проиграл их в казино
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15 жителей региона пострадали от мошенничества с продажей иномарки. Общая сумма ущерба превысила 20 млн рублей. В преступлениях подозревают 40-летнего пензенца.

Полицейские установили, что с 2024 года мужчина предлагал людям помощь в покупке автомобилей, рассказывая, что якобы его знакомый связан с продажей конфиската в Самарской области и может поспособствовать приобретению иномарки по цене ниже рыночной.

Поверившие в историю жители области отдавали деньги лично в руки злоумышленника. Тот под различными предлогами переносил срок передачи автомобиля, а потом вовсе переставал выходить на связь.

Пензенец получил миллионы от афер с иномарками и проиграл их в казино

Мужчину задержали сотрудники Госавтоинспекции в Каменском районе. Он управлял арендованным автомобилем.

На допросе злоумышленник рассказал, что похищенные деньги проиграл в казино в Краснодарском крае. Он признался в давнем пристрастии к азартным играм, за 5 лет увлечения удалось получить порядка 1-1,5 млн рублей.

Пензенец получил миллионы от афер с иномарками и проиграл их в казино

По фактам мошенничества возбудили уголовные дела.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности фигуранта», - сообщили в региональном УМВД РФ.

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