Кузнечанин потерял больше миллиона, поверив в мошенничество с вкладами

В Кузнецке злоумышленники выманили у 73-летнего пенсионера 1 300 000 рублей, представившись сотрудниками силового ведомства.

Сначала аферист позвонил кузнечанину и рассказал, что сбережения необходимо перевести «на проверку», поскольку в отношении сотрудников банка возбудили уголовное дело - они якобы мошенничали с вкладами клиентов.

Позже пенсионеру поступило сообщение в мессенджере о том, что неизвестные пытаются снять его переведенные сбережения. Собеседник предупредил мужчину, что через пару дней к нему приедет сотрудник силового ведомства, которому нужно передать деньги. Тем самым горожанин спасет их.

Кузнечанин поверил и отдал 800 000 рублей.

Через несколько дней пенсионеру вновь позвонили и убедили перечислить оставшуюся сумму на «безопасный счет» для ее сохранности. Кузнечанин перевел 500 000 рублей.

Когда «сотрудники силового ведомства» перестали выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошенничества.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в УМВД России по Пензенской области.