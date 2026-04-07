В Пензенской области изъяли крупную партию электронных сигарет

Молодого жителя Пензенской области подозревают в причастности к продаже крупной партии немаркированной никотиновой продукции.

Полицейские провели рейды в 10 крупных торговых центрах Пензы и области. Во время обыска они изъяли электронные сигареты и жидкости для них - всего более 3 000 устройств и 12 000 флаконов объемом 30 мл каждый.

Маркировки на товарах не было. Все они продавались в специализированных магазинах одной торговой сети.

Экспертиза установила, что в изъятой продукции содержание никотина превышает 0,1 мг.

Сумма ущерба от реализации контрафактного товара составила более 15 млн рублей.

Полицейские выяснили, что к продаже немаркированных сигарет и жидкостей причастен 26-летний житель области. Ранее он не был судим.

«Мужчина признал свою вину и дал показания», - сообщили в региональном УМВД РФ.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.