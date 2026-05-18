Жителя Колышлейского района осудили за кражу велосипеда

39-летнего жителя Колышлейского района, уже имеющего несколько судимостей, признали виновным в краже велосипеда.

В сентябре 2024 года, будучи нетрезвым, он угнал двухколесный транспорт в Пензе, стоявший у подъезда многоквартирного дома.

Велосипед стоимостью 26 000 рублей мужчина сдал в комиссионный магазин, а выручку потратил на личные нужды.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в областной прокуратуре.

Год назад за аналогичное преступление понес наказание 19-летний пензенец. Он украл электровелосипед за 30 000 рублей, чтобы впечатлить девушку.