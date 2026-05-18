Пензенца будут судить за перевод денег проукраинскому движению

В Пензенской области 49-летнего местного жителя подозревают в содействии террористам.

Мужчина через интернет несколько раз перевел деньги проукраинскому движению, хотя знал, что оно внесено в реестр террористических организаций, деятельность которых запрещена в России.

Действия пензенца были выявлены и пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ РФ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - уточнили в ведомстве.

